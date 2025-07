Generative Spezialeffekte bei Netflix: In der neuen argentinischen Science-Fiction-Serie «El Eternauta» kommt generative KI zum Einsatz. Ein Gebäude in einem fiktiven Buenos Aires stürzt dank präziser Anweisungen an die KI in Sekundenschnelle ein (offizieller Netflix-Trailer).

Chatbots wie ChatGPT machten diese Technologie bekannt. Sie ermöglicht die Erstellung von Spezialeffekten mithilfe von Textbefehlen und beschleunigt die Produktion um das Zehnfache. Laut Netflix läuft die Produktion dadurch viel schneller ab. Das Unternehmen hofft, die Produktionskosten langfristig zu halbieren, hat aber dieses Ziel nach eigenen Angaben noch nicht erreicht. Netflix Co-Chef Ted Sarandos bekräftigt, dass KI nicht nur Kosten senke, sondern auch die Qualität von Filmen und Serien verbessern könne. «El Eternauta» ist die erste veröffentlichte Netflix-Produktion mit einer KI-generierten Szene.

Schauspieler fürchten um ihre Jobs: Die Angst vor Jobverlust durch Software, digitale Zwillinge und Verjüngungstechnologien in der Filmindustrie wächst. Der aktuelle Hollywood-Streik, bei dem Schauspieler und Drehbuchautoren auf die Strasse gehen, verdeutlicht den Widerstand.

SRF-Wirtschaftsredaktor Pascal Lago sieht in der KI-Technologie aber auch eine Chance für Schauspieler: Wenn Studios bei Spezialeffekten sparen, könnten sie höhere Gagen zahlen. Star-Regisseur James Cameron («Titanic», «Avatar») will die Produktionskosten durch KI halbieren, um Blockbuster mit Spezialeffekten weiterhin finanzierbar zu machen.

Legende: Auch wenn es das erste Mal ist, dass Netflix einen Spezialeffekt vollständig mit KI erstellt hat, fürchten viele der Kolleginnen und Kollegen von «El Eternauta»-Hauptdarsteller Ricardo Darin um ihr Auskommen. Getty Images / Marcos Brindicci

Top-Zahlen – nicht mit KI, aber mit Gewalt: Netflix hat seinen erfolgreichen Quartalsgewinn von über 3 Milliarden US-Dollar indes nicht Einsparungen durch KI zu verdanken. Dieser Anstieg ist auf den schwachen US-Dollar und den Erfolg von Serien wie «Squid Game» zurückzuführen. Thriller-Serien wie diese tragen massgeblich zum Netflix-Gewinn bei. Das Unternehmen macht keine genauen Angaben zur aktuellen Kundenzahl, hat aber die Umsatzprognose für 2025 aufgrund des schwachen Dollars von 43.5 bis 44.5 Milliarden Dollar auf 44.8 bis 45.2 Milliarden Dollar erhöht. Höhere Abo-Preise und steigende Werbeeinnahmen tragen ebenfalls zum Umsatzplus bei. Auch die Anzeigenerlöse sollen sich im laufenden Jahr verdoppeln.