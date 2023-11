Der inzwischen verstorbene US-Wirtschaftsprofessor David Graeber sorgte 2018 mit seinem Buch «Bullshit-Jobs – Von wahren Sinn der Arbeit» für grosses Aufsehen und kontroverse Diskussionen. Bullshit-Jobs sind gemäss Graeber Jobs, die gesellschaftlich nutzlos sind. Gemäss Graeber gehören viele Jobs in der Finanzindustrie dazu, weil sie in ein komplexes Geflecht eingebettet sind von Tätigkeiten, die nur ein eigenes System aufrechterhalten oder nur dazu da sind, vermeintlich wichtigen Personen Bedeutung zu verleihen. Die Bullshit-Jobs sind aber gut bezahlt.

Die Existenz von Graebers Bullshit-Jobs ist umstritten. Sozialwissenschaftler Simon Walo hat herausgefunden, dass bei sinnlos empfundener Arbeit die Arbeitsbedingungen eine Rolle spielen. Wenig soziale Kontakte zum Beispiel können dazu führen, dass Arbeit als wenig wertvoll empfunden wird.

Welche Auswirkungen KI hat, auf unseren Sinn für Arbeit, ist offen. «Es kann in beide Richtungen gehen», so Walo. KI könnte neue Bullshit-Jobs schaffen. Denkbar ist auch das Umgekehrte: Jobs werden von sinnlos empfundener Routine befreit, aber um andere Aufgaben erweitert. Zudem ist fraglich, was KI mit Jobs macht, die sich gar nicht verändern, trotz neuer technischer Möglichkeiten. «Man kann sich fragen, ob Leute ihren Job als nutzlos empfinden werden, wenn er von einer Maschine gemacht werden könnte», so Walo.

Klar ist für viele Expertinnen und Experten aber: Auch wenn KI zu neuen Sinnesfragen führt und Jobs verändert, die Arbeit insgesamt wird nicht weniger.