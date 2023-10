Nicht alle Branchen schneiden allerdings gleich gut ab. Die grösste Steigerung verzeichnen demnach mit 2.9 Prozent die Bereiche Information und Kommunikation sowie Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen. Im Gesundheits- und Sozialwesen fällt der Anstieg mit 1.9 Prozent am geringsten aus und liegt damit unter der prognostizierten Teuerung von 2.2 Prozent.

Wir bewegen uns in einem Umfeld voller grosser Unsicherheiten, nicht zuletzt wegen des Fachkräftemangels.

Unterschiedliche Einordnung

Für den Arbeitgeberverband ist das ein erfreuliches Ergebnis. «Wir bewegen uns in einem Umfeld voller grosser Unsicherheiten, nicht zuletzt wegen des Fachkräftemangels», sagt dessen Direktor, Roland Müller. Die Lohndiskussionen würden entsprechend ausgeglichen ausfallen, so Müller.

Die Reallöhne sind in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge rückläufig. Das hat es in der Nachkriegszeit noch nie gegeben.

Weniger positiv sieht das der Gewerkschaftsbund. Während die Entwicklung für die untersuchten GAV in die richtige Richtung gehe, sehe die Entwicklung für die grosse Mehrheit der Arbeitnehmenden, nämlich jene ohne GAV, schlechter aus. «Erste Schätzungen des Bundesamts für Statistik zeigen, dass die Reallöhne rückläufig sind, in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge. Das hat es in der Nachkriegszeit in der Schweiz noch nie gegeben», so Thomas Bauer, Leiter Wirtschaftspolitik bei Travailsuisse. Immerhin stiegen die Reallöhne dort, wo Gewerkschaften und Berufsverbände gemeinsam am Tisch gesessen und mitverhandelt haben, so Bauer.

Hohe Lohnforderungen auf dem Tisch

Mit Blick auf die Zukunft fordert die Gewerkschaft deswegen für nächstes Jahr generelle Lohnerhöhungen von bis zu 4.5 Prozent. Noch weiter geht der Schweizerische Gewerkschaftsbund der aufgrund von Nachholbedarf, Teuerung und Produktivität gar Erhöhungen von 5 Prozent verlangt.

Was dieses Jahr unter dem Strich im Portemonnaie der Arbeitnehmenden übrig bleibt, müssen die definitiven Zahlen im nächsten Frühling zeigen. Erste positive Signale gibt es aber bereits von Migros und Coop, welche ihre Löhne für das kommende Jahr um über 2 Prozent erhöht haben.