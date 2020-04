Die Pflichtlager für Benzin, Diesel und Heizöl reichen für viereinhalb Monate. Flugbenzin wird für drei Monate vorrätig gehalten. Per Ende 2018 betrugen die Pflichtlagerbestände an Mineralöl-Produkten rund 221 Millionen Liter.

Laut Geschäftsbericht der Schweizerischen Erdölvereinigung wurde Rohöl in den vergangenen Jahren vor allem aus Nigeria, Libyen und Kasachstan importiert. Physisch gelangen die Treibstoffe per Pipeline, Schiff und Bahn in die Schweiz.

Unternehmen, die pro Jahr mehr als 3 Millionen Liter Treibstoffe importieren, werden automatisch in die Pflichtlagerhaltung eingebunden.

Aktuell sind das rund 60 Firmen – unter anderem das Energie-Unternehmen Varo, das die noch einzige Schweizer Raffinerie in Cressier (NE) betreibt und etwa 25 Prozent der Mineralöl-Produkte für den Schweizer Markt herstellt.

Zudem sorgt Carbura auch dafür, dass in der Schweiz Erdgas für 4.5 Monate vorrätig ist.