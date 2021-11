Legende: Reuters

Der Ölstreit zeigt, wie komplex die Energiewende ist: Einerseits ist die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen nach wie vor gross. Gleichzeitig wollen sich die Staaten an der Klimakonferenz in Glasgow dazu verpflichten, den CO2-Ausstoss zu senken. Zugleich sollen Investitionen in fossile Energien mehr und mehr abgebaut werden. Das ist ein Spagat. Für die Förderländer von fossilen Energieträgern wie Russland oder Saudi-Arabien sind hohe Energiepreise willkommen – unter anderem um ihre eigene klimaneutrale Zukunft zu finanzieren. (Dario Pelosi)