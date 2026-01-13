Die Lufthansa Group hat angekündigt, ab diesem Jahr sämtliche bestehenden und neu ausgelieferten Flugzeuge mit schnellem Internetzugang auszustatten.

Als Partner wurde Starlink von Elon Musk gewählt.

Erste Flüge mit Starlink-Technologie sind ab dem zweiten Halbjahr 2026 geplant.

Die vollständige Ausrüstung der Flotte soll bis Ende 2029 abgeschlossen sein.

Auch die Lufthansa-Töchter Swiss und Edelweiss bestätigen, ihre Flotten mit Starlink-Internet auszustatten. Edelweiss plant, sämtliche Flugzeuge der Typen Airbus A320, A320neo und A350 entsprechend auszurüsten. Ein genauer Zeitplan für die schrittweise Umsetzung befinde sich noch in der Ausarbeitung, hiess es in einem Communiqué.

Für datenintensive Anwendungen Box aufklappen Box zuklappen Legende: HO Swiss International Air Lines Ltd. Das System ermögliche unter anderem Streaming, cloudbasiertes Arbeiten und weitere datenintensive Anwendungen während des Fluges, heisst es in der Mitteilung. Dabei soll das Angebot für alle Statuskunden und Travel-ID-Nutzer über alle Reiseklassen hinweg kostenlos zur Verfügung stehen.

Auch die Swiss will ihre Kurz- und Langstreckenflotte mit der neuen Technologie ausstatten. Die Einführung soll schrittweise während des laufenden Betriebs erfolgen, teilte die Airline mit. Konkrete Angaben dazu, in welchen Flugzeugen das Angebot ab wann verfügbar sein wird, sind laut Swiss derzeit noch Teil des Planungsprozesses.