Das Migros-Ergebnis 2023 wurde laut eigenen Angaben von Wertberichtigungen in Höhe von rund einer halben Milliarde Franken in die Tiefe gerissen. Es geht dabei um Wertberichtigungen bei Logistik-Liegenschaften, IT-Projekten und anderen Vermögenswerten. Operativ profitierte die Migros vom guten Ergebnis der Migros Bank, die ihren Gewinn um gut 30 Prozent steigern konnte. Auch die Reisetochter Hotelplan Group befindet sich nach happigen Verlusten in der Coronapandemie weiter im Aufwind und fuhr mit 27 Millionen Franken den höchsten EBIT seit eineinhalb Jahrzehnten ein. Der Gesamtumsatz der Migros-Gruppe nahm um fast 6 Prozent auf 31.9 Milliarden Franken zu, wie bereits im Januar bekannt gegeben worden war. (sda)