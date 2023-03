Stadler Rail hat im vergangenen Jahr zwar so viele Aufträge gewonnen wie noch nie, der Gewinn wurde aber von der Franken-Stärke zerzaust.

Unter dem Strich tauchte der Reingewinn um 44 Prozent auf 75.1 Millionen Franken.

Die Frankenstärke und Finanzverluste rissen das Nettoergebnis in die Tiefe, wie das Ostschweizer Unternehmen am Mittwoch bekannt gab.

Zudem machten dem Konzern von Patron Peter Spuhler Lieferkettenprobleme zu schaffen. Wegen des Krieges in der Ukraine und den Sanktionen steht beispielsweise das Stadler-Werk in Belarus praktisch still.

Daneben belasten Inflation und Frankenstärke die Ertragslage massiv. Das Problem: Zwar sind Auftragsbücher gut gefüllt, aber zu Preisen, die zu 70 Prozent fix sind – gleichzeitig steigen die Gestehungskosten. Das drückt die Gewinnmarge.

Der Betriebsgewinn fiel um 8 Prozent auf 205.1 Millionen Franken und die Marge auf 5.5 Prozent nach 6.2 Prozent im Vorjahr. Ohne die negativen Währungseffekte hätte Stadler eine Betriebsgewinn-Marge von rund 7 Prozent erzielt, wie es heisst.