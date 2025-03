Warum geben die US-Zölle so viel zu reden? US-Präsident Donald Trump setzt seine Importzölle wie Waffen in einem Handelskrieg ein. Oft wissen die Handelspartner nicht, ob die Ankündigungen neue Zölle ernst gemeint sind – oder nur als Bluff. Zudem folgen Schlag auf Schlag immer neue Drohungen. So sind die 25-prozentigen Zölle auf Stahl- und Aluminium seit dem 12. März in Kraft. Nächste Woche soll es neue Zölle auf Autoimporten geben und wie es danach weiter geht, ist unklar.

Passend zum Thema Weisses Haus Trump kündigt Zölle von 25 Prozent auf Autoimporte an

Wie schwer wiegen die Zölle für Schweizer Exportfirmen? Aus Sicht der Schweizer Exportindustrie sind die bereits geltenden Zölle auf Stahl und Aluminium noch keine Katastrophe. Für die betroffene Tech-Branche der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) sind die USA aber immerhin der zweitwichtigste Exportmarkt mit einem Anteil von 15 Prozent – nach dem wichtigsten Absatzmarkt Deutschland mit 23 Prozent. Grössere Gefahr droht, wenn neue US-Zollschranken, beispielsweise gegen Autos aus Deutschland, indirekt auf die Zulieferfirmen von Autoteilen in der Schweiz durchschlagen sollten.

Legende: Container am US-Hafen von Baltimore. Keystone/JIM LO SCALZO

Was macht den Schweizer Exportfirmen besonders zu schaffen? Am Beispiel der MEM-Branche zeigt sich, dass der Teufel oft im Detail liegt. Neu betreffen die US-Stahl- und Alu-Zölle nämlich auch einzelne Komponenten und Ersatzteile aus Metall. Die Schweizer Hersteller müssen also jeweils genau berechnen, was der Wert einzelner Metallteile in ihren Produkten ist. Nur auf diesem Metallwert sind die Zusatz-Zölle fällig. Um das in der Praxis umzusetzen, braucht es Spezialisten oder externe Experten. Ein Schweizer Exporteur muss beispielsweise mit dem Importeur oder einem US-Zollbroker zusammenarbeiten. Sonst ist es kaum möglich, die Einfuhrzollanmeldung korrekt über die Bühne zu bringen. Dieser Papierkram kostet Zeit und Geld. Nach Auskunft des Verbands Swissmem sind sogar die US-Behörden bei der Abwicklung derzeit überfordert und haben noch nicht alle Prozesse voll im Griff.

Lassen sich die zusätzlichen Kosten beziffern? Zum Teil schon: Bei den Tech-Exporteuren aus der MEM-Branche ist die Rede von jährlich bis zu 800 Millionen Franken zusätzlichen Zoll-Zahlungen, wohlgemerkt allein wegen der Stahl- und Alu-Zölle. Diese Zölle zahlen grundsätzlich die Importeure, also die Abnehmer in den USA, beispielsweise der Käufer eines Ersatzteils für die Turbine eines Gas-Kraftwerks. Aus Sicht der exportierenden Schweizer Firma heisst das: Die Zollkosten kann die Firma im günstigsten Fall vollständig auf den Abnehmer abwälzen, im ersten Moment zumindest. Ob der Abnehmer auch langfristig Kunde bleiben wird, ist eine andere Frage. Aber sicher ist: Der unmittelbare administrative Mehraufwand belastet die Schweizer Exportfirma. Zahlen zum Mehraufwand für ganze Zoll-Bürokratie gibt es nicht.

Ist der Papierkram schlimmer als der effektive Zoll? Beides sei schlimm, sagt dazu Jean-Philippe Kohl, Vizedirektor des Branchenverbands Swissmem. Es gehe auch nicht allein um die Zollformalitäten. Die Firmen seien verunsichert uns wüssten nicht, wie es weitergehe in den globalen Handelskonflikten. Offen ist zudem, welche Gegenmassnahmen die Handelspartner der USA ergreifen – die Europäische Union beispielsweise, oder China. Führt die EU Gegenzölle ein? Betreffen diese Schweizer Exporte in die EU? Das sind Fragen, über die sich die Manager der Exportindustrie die Köpfe zerbrechen.