Ruag International: CEO André Wall kündigt Rücktritt an

Per Mitte 2026

Der CEO der Ruag International Holding AG, André Wall, wird nächstes Jahr sein Amt abgeben.

Er wird das Unternehmen Mitte 2026 verlassen, wie Ruag International in einer Mitteilung schreibt.

Gleichzeitig gibt Wall auch seine Funktion als CEO von Beyond Gravity ab.

Bis zur Rücktrittsankündigung stand Wall viereinhalb Jahre an der Spitze von Ruag International. Mit dem Rücktritt auf Mitte 2026 will er einen reibungslosen Übergang und Wissenstransfer sicherstellen. Der Verwaltungsrat bedauerte seinen Entscheid.

Legende: Wall trieb in den Jahren seit seinem Amtsantritt die strategische Fokussierung des Unternehmens hin zu einem Raumfahrtszulieferer voran. KEYSTONE / Christian Beutler

Ausschlag für den Rücktritt gab den Angaben zufolge der Entscheid des Bundesrats, Beyond Gravity in Bundesbesitz zu behalten. Die Landesregierung hatte den Raumfahrtzulieferer über lange Strecken privatisieren wollen, wurde aber vom Parlament zurückgepfiffen.

Nach den erfolgten Devestitionen, also dem Verkauf von Vermögenswerten und Geschäftsbereichen im nicht raumfahrtbezogenen Geschäft, richtete Wall den Konzern den Angaben zufolge klar auf eine Rolle als globaler Schlüsselzulieferer der Raumfahrtindustrie aus. Wie er sich im Communiqué zitieren lässt, ist Beyond Gravity aktuell ein innovativer Nischenanbieter für Satelliten und Trägersysteme.

Gesetzesvorlage für Bundesbesitz

Der Bundesrat hatte am Freitag angekündigt, eine Gesetzesvorlage auszuarbeiten, um Beyond Gravity in Bundesbesitz zu behalten. Das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) muss eine Vernehmlassungsvorlage ausarbeiten

Entgegen dem Willen des Bundesrats hatten National- und Ständerat im März eine Motion gutgeheissen, welche sich gegen eine Privatisierung des Weltraumgeschäfts von Ruag International richtete. Vergeblich hatte Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter argumentiert, Beyond Gravity erfülle keine Bundesaufgabe und die Tätigkeiten lägen nicht im öffentlichen Interesse.

Der Bund ist Alleinaktionär von Ruag International. Die Landesregierung steuert das Unternehmen insbesondere mit strategischen Zielen, die sie jeweils für vier Jahre festlegt. Bei den Ende 2023 festgelegten strategischen Zielen für die Periode von 2024 bis 2027 lag der Fokus auf dem Abschluss des Verkaufs von Beyond Gravity als letzte Etappe des Devestitionsprozesses der Ruag International.

Der Bundesrat erklärte nach dem Parlamentsentscheid, er sei sich der Herausforderung für das Unternehmen bewusst. In der Übergangsphase erachte er Kontinuität als entscheidend und werde sich dafür einsetzen, die notwendigen neuen Rahmenbedingungen rasch festzulegen.