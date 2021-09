«Schweizer Verband Soldatenwohl» – so lautete der ursprüngliche Name des heute grössten Kantinenbetreibers der Schweiz.

Ziel war es, zu Beginn des ersten Weltkriegs 1914 die Soldaten mit regelmässiger Kost zu versorgen. Und sie vom Alkohol fern zu halten.

Heute betreibt die SV Group in der Schweiz fast 200 Mitarbeiterrestaurants sowie 250 Mensen in Universitäten, Schulen, Horten und Kindertagesstätten. Hinzu kommen Restaurants und Hotels, auch in Deutschland.

Das Unternehmen ist während der Pandemie stark in die Krise geraten. Es sucht nach neuen Wegen, die aber den starken Umsatzeinbruch (rund 50 Prozent) während der Pandemie bisher nicht annähernd kompensieren können.

Die SV Group hat einen grossen Stellenabbau von rund 20 Prozent vorgenommen. Heute hat das Unternehmen 6100 Angestellte.