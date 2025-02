Jérôme Cosandey wird neuer Leiter der Direktion für Arbeit beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco).

Cosandey kommt von der Denkfabrik Avenir Suisse, wo er als Forschungsleiter für Sozialpolitik tätig ist.

Scharfe Kritik an der Ernennung kommt von den Gewerkschaften.

Staatssekretärin Helene Budliger Artieda habe sich für Cosandey entschieden, weil er ein breites Fachwissen, Erfahrung in der Führung komplexer Projekte und tiefe Kenntnis der Schweizer Wirtschafts- und Sozialpolitik mitbringe, teilte das Seco mit.

Cosandey kommt von Avenir Suisse

Damit verfüge Cosandey über optimale Voraussetzungen für die Leitung der Direktion. Bisher arbeitete er für den liberalen Thinktank Avenir Suisse. Dieser wird von Industrieunternehmen wie ABB, Ypsomed oder den Zürich-Versicherungen gesponsert. Cosandey tritt sein neues Amt am 15. Mai an.

Einschätzung von SRF-Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi Box aufklappen Box zuklappen Offenbar war es nicht einfach, jemanden für den Posten des Leiters der Direktion für Arbeit zu finden, denn seit der Kündigung des Vorgängers Boris Zürcher ist ein halbes Jahr vergangen. Cosandey wird sich der wieder ansteigenden Arbeitslosigkeit widmen müssen sowie den Gesprächen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu den Fragen der Ausgestaltung des Lohnschutzes im Zusammenhang mit dem Abkommen mit der EU. Hier einen Kompromiss für einen effektiven Lohnschutz zu finden, ohne allzu stark in den Arbeitsmarkt einzugreifen, wird eine Herausforderung werden. Die Gewerkschaften drängen beim Lohnschutz darauf, weitere Gesamtarbeitsverträge (GAV) für allgemeinverbindlich zu erklären. Doch dagegen wehren sich die Arbeitgeber mit Vehemenz. Bei den Gesprächen zwischen den beiden Seiten spielt der Leiter der Direktion für Arbeit im Seco sicher eine wichtige Rolle – als Gastgeber und Ansprechpartner. Allerdings ist seine Funktion bei der Suche nach einer Lösung keineswegs allein entscheidend.

Mit seiner umfassenden Projekterfahrung werde Cosandey sein Team dabei unterstützen, die Modernisierung und Digitalisierung der Dienstleistungen der Arbeitslosenversicherung voranzutreiben, hiess es weiter. Cosandey ist promovierter Maschinenbauingenieur der ETH Zürich und besitzt einen Masterabschluss in internationaler Wirtschaftsgeschichte der Universität Genf.

Das sind Cosandeys Aufgaben im Seco Box aufklappen Box zuklappen Zu den Aufgaben der Direktion für Arbeit gehören der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, die Arbeitslosenversicherung, die öffentliche Arbeitsvermittlung sowie die Gewährleistung der Personenfreizügigkeit, einschliesslich Lohnschutz.

Seit über 13 Jahren arbeitet er bei Avenir Suisse und verantwortet seit 2018 als Direktor für die Romandie die Westschweizer Aktivitäten des Thinktanks. Zuvor war Cosandey mehrere Jahre in leitender Funktion im Wealth Management der UBS tätig.

Gewerkschaftsbund spricht von «Provokation»

Mit Unverständnis reagierte der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) auf die Ernennung von Cosandey. Diese sei «eine Provokation für die Arbeitnehmenden in der Schweiz».

Die Direktion für Arbeit sei für die Arbeitnehmenden das wichtigste Amt des Bundes. Sie sei zuständig für den Lohnschutz, das Arbeitsgesetz sowie für die Reintegration und die soziale Absicherung der Arbeitslosen. Cosandey aber habe weder Erfahrung in Arbeitsmarktpolitik noch in Sozialpartnerschaft noch in Arbeitsvermittlung oder in den Arbeitslosenkassen, so der SGB.

Bereits die Integration der Direktion für Arbeit (früher Biga) in das Seco sei ein Fehler gewesen. Der SGB fordert, dass die Direktion für Arbeit aus dem Seco herausgelöst wird, «damit sie wieder ihre frühere, integrative Arbeitsweise aufnehmen» könne.