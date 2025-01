Legende: Der R-Wert kann laut den Forschenden das Infektionsgeschehen zu Beginn einer Pandemie zwar gut vorhersagen. Der Peak einer Epidemie oder Pandemie fällt aber in der Regel tiefer aus, als Modellrechnungen mit dem R-Wert vermuten lassen, wie die Forschenden erklären. istock

Mit einem neuen, von Schweizer Forschenden entwickelten mathematischen Modell sollen Epidemien künftig besser vorhergesagt werden. Im neuen Modell wird die Reproduktionszahl, der von der Coronapandemie bekannte R-Wert, durch eine Reproduktionsmatrix ersetzt.

In Tests mit Daten der Coronapandemie aus der Schweiz und Schottland, konnte das von Forschenden der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa entwickelte Modell wesentlich genauer vorhersagen, wann Peaks im Infektionsgeschehen erreicht wurden, wie die Anstalt mitteilte.

Die Reproduktionszahl R beschreibt, wie viele Personen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt. Ist R grösser als eins, steigen die Fallzahlen exponentiell an, ist R kleiner als eins, sinken sie. Diese Zahl ist jedoch stark vereinfacht. Denn in der Realität steckt laut den Forschenden nicht jede Person gleich viele andere Personen an. Superspreader mit vielen Kontakten stecken überproportional viele Menschen an, während andere kaum jemanden infizieren. Dies wird mit der Verwendung einer Reproduktionsmatrix berücksichtigt.