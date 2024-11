Eine Delegation von vier Mitarbeitenden der Stahl Gerlafingen SO hat Bundesrat Guy Parmelin in Bern eine Petition für den Erhalt des Stahlwerks überreicht. Die Petition trägt 15'129 Unterschriften. Die Delegation habe Parmelin auch eine Resolution der Belegschaft überreicht. Darin werde die Bedeutung des Stahlwerks für die Kreislaufwirtschaft und die Klimaziele der Schweiz betont. Dies teilten die Gewerkschaften Syna, Unia, der kaufmännische Verband Schweiz und Angestellte Schweiz am vergangenen Donnerstag mit. Der Bundesrat werde aufgefordert, sofort Massnahmen zur Sicherung der Zukunft von Stahl Gerlafingen und der Arbeitsplätze zu ergreifen. Insbesondere solle er rasch verbindliche Vorgaben für die Verwendung umweltschonender Baustoffe erlassen. Das Werk ist eine Tochtergesellschaft der italienischen Beltrame Group.