Kurzeinschätzung von SRF-Wirtschaftsredaktorin Eveline Kobler:

Es waren intransparente Vorgänge in der Bank im Zusammenhang mit dem US-Hedgefonds Archegos, die die Credit Suisse insgesamt 5 Milliarden Franken gekostet haben. Nun, bei der Aufarbeitung, ist die Grossbank sichtlich um Transparenz bemüht: Sie veröffentlicht einen extern in Auftrag gegebenen Untersuchungsbericht in voller Länge. Der kommt zum Schluss: In der Theorie habe die Risikokontrolle funktioniert, in der Praxis hätten sich Mitarbeitende aber über Weisungen, Limiten und Kontrollabläufe hinweggesetzt. Anders formuliert könnte man auch sagen: Die CS hat ein Problem in der Unternehmenskultur. Genau hier will der neue Verwaltungsratspräsident Antonio Horta-Osorio, der seit drei Monaten im Amt ist, ansetzen. Jeder Mitarbeitende soll im Grund auch ein Risikomanager oder eine Risikomanagerin sein. Der Weg zum Ziel ist weit.