Vermögen in der Schweiz steigen auf Rekordwert

In der Schweiz sind die Vermögen 2020 auf einen Rekordwert von fünf Billionen Dollar gestiegen – das sind vier Prozent mehr als im Vorjahr.

Weltweit haben die Vermögen im vergangenen Jahr gar um acht Prozent auf den Rekordwert von 431 Billionen Dollar zugenommen.

Damit hält die Schweiz rund 1.2 Prozent des globalen Vermögens.

Diese Zahlen hat das Beratungsunternehmen Boston Consulting Group in seinem «Global Wealth Report 2021», Link öffnet in einem neuen Fenster veröffentlicht. Das Gesamtvermögen setzt sich aus den Finanzvermögen (zum Beispiel Aktien, Obligationen, Lebensversicherungen) sowie Sachwerten (unter anderem Immobilien oder Konsumgüter) zusammen, abzüglich der Verbindlichkeiten.

2020 entfielen in der Schweiz 3.3 Billionen auf Finanzvermögen und 2.8 Billionen Dollar auf Sachwerte. Rund eine Billion sind Kredite und Hypotheken.

Bis 2025 dürften die Vermögen laut der Studie um rund drei Prozent pro Jahr auf 5.7 Billionen wachsen. In den Jahren 2015 bis 2020 nahmen die Vermögen noch um vier Prozent jährlich zu. Weltweit dürfte das Plus in den nächsten Jahren rund fünf Prozent pro Jahr betragen und bis 2025 einen Wert von 544 Billionen erreichen.

Schweiz Spitze bei Vermögensverwaltung – noch

Deutlich zunehmen dürfte in der Schweiz in den kommenden Jahren die Zahl der Millionäre und Milliardäre, nämlich von 600'000 auf 700'000, was 2.2 Prozent aller Reichen weltweit und rund 8 Prozent der hiesigen Bevölkerung entspricht. Damit belegt die Schweiz den fünften Platz.

Angeführt wird die Rangliste mit grossem Abstand von den USA, wo die Zahl der Millionäre auf 19.8 von derzeit 17.1 Millionen steigen dürfte. Noch vor der Schweiz rangieren China, Japan und das Vereinigte Königreich. Deutschland belegt dagegen Platz 6.

Das grösste Vermögenswachstum findet zurzeit in Asien statt. Das zeigt sich beispielsweise darin, dass Hongkong bis 2025 die Schweiz als grössten Player in der grenzüberschreitenden Vermögensverwaltung abgelöst haben dürfte. Derzeit verwaltet die Schweiz 2.4 und Hongkong 2.1 Billionen Dollar. Starke Zuflüsse vom chinesischen Festland lassen die Vermögen in der Sonderzone laut der Studie bis 2025 auf 3.2 Billionen Dollar steigen.