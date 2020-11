Legende:

Familie Firmenich, Vermögen: 9.5 Milliarden Franken

Der Genfer Familienkonzern Firmenich zeigte sich dieses Jahr besonders stark in der Akquisition. In der Branche der Aromen- und Duftstoff-Hersteller gehört der Konzern zu den weltweit Führenden. Das freut auch das Portmonnaie von Patrick und Valentine Firmenich. Sie steigern ihr Vermögen in diesem Jahr um 2 Milliarden Franken.

Patrick McMullan Company