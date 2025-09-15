Eine Sammelkarte mit dem jungen Lionel Messi hat bei einer Auktion den Rekordwert von 1.5 Millionen Dollar, umgerechnet rund 1.2 Millionen Franken, erzielt.

Das perfekt erhaltene Panini-Bildchen aus der Saison 2004/05 übertraf die bisherige Höchstsumme für eine Fussball-Sammelkarte.

Den Rekord hielt gemäss dem amerikanischen Sportsender ESPN bisher ein Porträt des brasilianischen Idols Pelé des Herstellers Alifabolaget aus dem Jahr 1958. 1.33 Millionen Dollar wurden 2022 dafür bezahlt.

Der neue Rekordverkauf für Sammelkarten

Nun übertraf das Bildchen von Lionel Messi der Serie «Mega Cracks» aus der Saison 2004/05 diesen noch einmal deutlich. Die Spielzeit 2004/05 war Messis erste bei den Profis des FC Barcelona. Sein Ligadebüt hatte er im Oktober 2004 gegen den Stadtrivalen Espanyol gefeiert.

Legende: An die Preise, die schon für Basketball- oder Baseball-Sammelkarten bezahlt wurden, kommen die Fussballer noch nicht ran. imago/Manngold

Sammelkarten erfreuen sich vor allem in den USA höchster Beliebtheit. Erst Ende August war ein Stück mit Unterschriften der Basketballlegenden Michael Jordan und Kobe Bryant für die Rekordsumme von 12.932 Millionen Dollar versteigert worden. Den bisherigen Höchstpreis (12.6 Millionen) hatte eine Baseball-Sammelkarte erbracht, die den ehemaligen New-York-Yankees-Star Mickey Mantle zeigt.