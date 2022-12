Von der Pandemie in den Krieg – die Wirtschaft war auch dieses Jahr geprägt von Krisen und deren Bekämpfung.

Rückblick in Bildern

Was für ein Jahr dieses 2022 doch war – auch für die Wirtschaft. Anfänglich war noch die Pandemie vielerorts das dominierende Gesprächsthema. Doch das änderte sich am 24. Februar mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine schlagartig. Auch wirtschaftlich änderte sich in diesem Jahr vieles: Die Energieversorgung war plötzlich infrage gestellt, die Inflation meldete sich zurück und die Notenbanken erhöhten ihre Leitzinsen.

Das Wirtschaftsjahr 2022 in Bildern