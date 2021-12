Sarah Youngwood wird Anfang März Mitglied der Konzernleitung von UBS und wird im Mai den Posten der Finanzchefin der Grossbank übernehmen.

Youngwood ist seit 2016 Finanzchefin der Sparte Consumer & Community Banking von JPMorgan Chase.

Sie ersetzt Kirt Gardner, der sich entschieden hat, sich im Mai aus der UBS zurückzuziehen.

Audio Aus dem Archiv: Colm Kelleher neu an der Spitze der UBS 02:46 min, aus Echo der Zeit vom 20.11.2021. abspielen. Laufzeit 02:46 Minuten.

Sarah Youngwoods Vorgänger, Kirt Gardner, werde in der Übergangszeit von zwei Monaten Youngwood in der Einarbeitung unterstützen, heisst es in einer Mitteilung der Bank.

Die dreifache Mutter mit französischer und US-amerikanischer Staatsbürgerschaft wird auch Mitglied des Executive Board. Die neue CFO ist seit 2016 für JP Morgan Chase's Consumer & Community Banking als Finanzchefin verantwortlich, seit 2020 auch für die Technologietochter der US-Bank.

Gardner kam 2013 zur UBS und wurde 2016 Finanzchef und Mitglied der Konzernleitung. CEO Ralph Hamers dankt Gardner für seine «Führungsqualitäten, sein Engagement und seine wichtigen Beiträge für die UBS» in den vergangenen neun Jahren.