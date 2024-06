Die UBS nimmt den Entscheid der Finma «zur Kenntnis», auf wettbewerbsrechtliche Auflagen zu verzichten. In einer Medienmitteilung betont die Grossbank, dass laut Finma keine marktbeherrschende Stellung entstanden ist, die den wirksamen Wettbewerb beseitigen würde.

Auch die Wettbewerbskommission Weko habe keinen konkreten Grund für ein Eingreifen festgestellt, so die UBS. Die Bank werde sich weiterhin für ein faires Umfeld einsetzen. Sie wolle «für die Schweiz und die Gemeinschaften, in denen wir leben und arbeiten, eine tragende Säule der wirtschaftlichen Unterstützung bleiben», heisst es in der Mitteilung.