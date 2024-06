Marlene Amstad (55) ist oberste Aufseherin über den Schweizer Finanzplatz: als Präsidentin des Finma-Verwaltungsrats, seit 2021. Die Ökonomin, mit einem Doktortitel in Ökonometrie beginnt ihre Karriere bei der Konjunkturstelle der ETH Zürich. Danach übernimmt sie bei der Schweizerischen Nationalbank einen Job in der Forschungsabteilung. In dieser Funktion arbeitet sie mit der US-Notenbank und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Hong Kong, wo sie asiatische Zentralbanken berät. Marlene Amstad lehrt an Universitäten im In- und Ausland und ist unter anderem Honorarprofessorin an der Universität Bern. Als Finma-Präsidentin setzt sich Marlene Amstad für mehr Instrumente zur Überwachung der Schweizer Banken ein – und stösst damit immer wieder auf Widerstand. Am 6. September 2024 wurde Amstad vom Bundesrat für vier weitere Jahre als Finma-Präsidentin gewählt.