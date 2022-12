«Wissen» sei der Rohstoff der Schweiz, heisst es häufig. Insgesamt haben Firmen hierzulande im vergangenen Jahr fast 17 Milliarden Franken für Forschung und Entwicklung ausgegeben – um neue Medikamente zu entwickeln zum Beispiel oder um eine bestehende Maschine weiter zu verbessern.

Die Schweizer Wirtschaft lebt stark von neu entwickelten Produkten oder neuen Erkenntnissen. Deshalb sind diese Ausgaben eine wichtige Kennzahl der Schweizer Wirtschaft.

Keine rasche Besserung beim EU-Forschungsprogramm in Sicht

Nach zwei Jahren Pandemie zeigt sich, dass die Investitionen in Forschung und Entwicklung nicht gekürzt wurden. Georges-Simon Ulrich, Direktor des Bundesamtes für Statistik (BFS), erklärt: «Insgesamt sehen wir eine sehr positive Entwicklung und das seit mehreren Jahren.»

Allerdings müsse man schauen, was genau gewachsen ist. «Es ist vor allem im Pharmabereich stark investiert worden ist, insbesondere im Biotechnologie-Bereich», so Ulrich.

Gerade der Pharmabereich ist bereits heute ein zentrales Standbein der Schweizer Wirtschaft. Inzwischen wird mehr als jeder dritte Forschungsfranken im Pharmasektor investiert.