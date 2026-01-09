Kurzeinschätzung von SRF-Wirtschaftsredaktor Matthias Pfander

Bei der Schweizerischen Nationalbank hat ein wahrlicher Goldregen das Jahresergebnis verschönert. Neben der positiven Entwicklung an den weltweiten Aktienmärkten. Gerade beim Gold zeigt sich aber die grosse Herausforderung für die SNB in der momentanen Situation und Weltlage. Wie der Franken gilt das Edelmetall als Anlageklasse für unsichere Zeiten.

Der Franken ist geradezu historisch stark. Ein Dollar kostet aktuell knapp 80 Rappen und beim Euro hat man sich mit einem Preis irgendwo über 90 Rappen ebenfalls längst an Niveaus weit weg von der Parität gewöhnt. Unter all diesen Umständen ihr Mandat der Preisstabilität zu erfüllen und dabei weiterhin das unbeliebte Mittel der Negativzinsen aussen vor zu lassen, bleibt für die SNB anspruchsvoll.

Den Schweizer Kantonen und dem Bund dürfte das gerade egal sein. Sie können mit einer Ausschüttung von 4 Milliarden Franken rechnen, 1 Milliarde mehr als im Vorjahr und immerhin Geld. In den Jahren 2022 und 2023 gingen Bund und Kantone leer aus, weil die SNB Verluste schrieb. Mit einem Minus von 132 Milliarden im 2022 war es sogar der grösste Verlust der Geschichte.

Das führte vielen Kantonen schmerzlich vor Augen, wie ungewiss die Ausschüttungen sind, an die sie sich zuvor während Jahren gewöhnt hatten. Bleibt zu hoffen, dass diese Erfahrung nicht vergessen geht. Denn die SNB-Geschäftsergebnisse sind bei der nach wie vor riesigen Bilanz enormen Schwankungen unterworfen.