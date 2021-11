Legende: Philip Klingenberg hat während der Pandemie gewartet, um die Uhrenmarke Auguste Reymond neu zu lancieren. Marielle Gygax/SRF

«Die Erholung hat sich schneller gezeigt, als erwartet», sagt Jean-Daniel Pasche vom Verband der Uhrenhersteller. Vom Aufschwung profitieren aber vor allem die Luxusuhren-Hersteller.

Überrascht über diese Entwicklung zeigt sich Doxa-Chef Jan Edöcs, der seit 30 Jahren in der Uhrenbranche tätig ist: «Normalerweise trifft es die Branche in Krisen als eine der ersten. Die Dursstrecke dauert mit am längsten und am Schluss ist das Wachstum gross.» In diesem Fall ist Doxa aber bereits während der Pandemie gewachsen. Geholfen hat ihr, dass sie bereits vorher ihre Uhren online verkauft hat. Der Online-Markt ist während der Pandemie nämlich explodiert. Zudem konnte Doxa aber auch 50 neue Verkaufsstellen während der Krise eröffnen. «Das hat uns am meisten überrascht», meint Edöcs.

Mehr Mühe hätten jedoch die günstieren Uhren: «Im unteren Segment gibt es eine grosse Konkurrenz», sagt Jean-Daniel Pasche.

Zudem haben jene Marken Mühe, die auf den aktuellen Wachstumsmärkten China und USA nicht präsent sind – Century beispielsweise werde die Umsatzeinbussen um ein Drittel in diesem Jahr noch nicht aufholen können, sagt Firmenchef Philip Klingenberg. Immerhin: Der Aufschwung sei zu spüren, weshalb er nun auf das Weihnachtsgeschäft hin die Marke Auguste Reymond neu lanciert, die er vor der Pandemie übernommen hatte.