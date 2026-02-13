Der Unternehmer Silvan Wildhaber wird neuer Präsident von Economiesuisse. Er folgt auf Christoph Mäder.

Der 48-jährige Zürcher ist Direktor des Textilunternehmens Filtex. Er ist seit 2014 im Vorstand von Economiesuisse.

Die formelle Wahl findet im März statt, sein Amtsantritt ist für Mitte September geplant.

Der Vorstandsausschuss hat den 48-jährigen Zürcher Unternehmer Silvan Wildhaber am vergangenen Donnerstag einstimmig für die Nachfolge von Christoph Mäder nominiert. Die formelle Wahl durch den Vorstand des Verbandes ist für März geplant.

Legende: Silvan Wildhaber ist auch politisch aktiv und kandidiert am 8. März für einen Sitz im Zürcher Gemeinderat. Economiesuisse

Wildhaber wird das Amt Mitte September am «Tag der Wirtschaft» übernehmen. Der amtierende Präsident Christoph Mäder hatte im vergangenen Herbst angekündigt, sein Amt nach sechs Jahren an der Spitze abgeben zu wollen. Er begrüsste die Nomination. Mit Wildhaber soll ein Unternehmer der «jüngeren Generation» die Führung des Verbandes übernehmen.

Der designierte Präsident kommt aus der Textilbranche. Er ist Direktor des St. Galler Unternehmens Filtex und vertritt seit 2014 Swiss Textiles im Vorstand von Economiesuisse. Zudem gehört er seit 2021 dem Vorstand des Schweizerischen Arbeitgeberverbands an. Nach seiner Nominierung zum Verbandspräsidenten erklärte er, er wolle sich für die politischen Anliegen der Schweizer Unternehmen und ihrer Angestellten einsetzen.