Die Sparzinsen sind wieder nahe null – was das bedeutet

Darum geht es: Die Zinsen auf Sparkonti in der Schweiz sind deutlich gesunken. Im Durchschnitt erhalten Sparerinnen und Sparer auf ihren Guthaben auf dem Sparkonto derzeit einen Zins von gerade noch 0.18 Prozent, wie der Online-Vergleichsdienst Moneyland feststellt. In dessen Analyse flossen die Konditionen von rund 150 Sparkonto-Varianten von Schweizer Banken ein. Damit ist die kurze, knapp dreijährige Phase von leicht höheren Zinsen wieder vorbei.

Es ist möglich, dass die SNB sogar zu Negativzinsen zurückkehrt.

Das können Sparer jetzt tun: «Einzelne Banken bieten derzeit immer noch einen höheren Zins an», sagt SRF-Wirtschaftsredaktor Jan Baumann. Deshalb lohne es sich womöglich, die Sparzinsen der verschiedenen Banken zu vergleichen und bei einer anderen Bank ein neues Sparkonto zu eröffnen. Dabei sollte man allerdings auch mögliche Nachteile bestimmter Angebote mit berücksichtigen – dazu gehören etwa eingeschränkte Rückzugsmöglichkeiten für das Geld.

Sparen lohnt sich kaum: Den letzten Höhepunkt erreichte der durchschnittliche Zins auf Sparkonti im Frühjahr 2024 mit 0.82 Prozent, nachdem er im Herbst 2022 bis auf 0.05 gefallen war. Für 1000 Franken Guthaben hatte man damals also lediglich 50 Rappen Zins im Jahr erhalten. Mit der steigenden Inflation und der entsprechenden Erhöhung der Leitzinse durch die Nationalbank stiegen in der Folge zwischenzeitlich auch die Zinsen wieder etwas an.

Leitzins bei null Prozent: Die Schweizerische Nationalbank senkte den Leitzins am 20. Juni allerdings auf null Prozent. Es war dies der insgesamt sechste Senkungsschritt seit Anfang 2024. Damals hatte der Leitzins bei 1.75 Prozent gelegen. Und möglicherweise gehen die Zinsen bald noch tiefer runter: «Es ist möglich, dass die SNB zu Negativzinsen zurückkehrt», sagt Wirtschaftsredaktor Baumann. Die nächste Zinsentscheidung der SNB ist für September geplant.

Darum so tiefe Zinsen: Hauptgrund für die Zinssenkungen der letzten Monate ist die sinkende Inflation. Wegen des Teuerungsschocks nach der Pandemie 2021 und dem Grossangriff Russlands auf die Ukraine 2022 wurden die Zinsen stark erhöht, um der Inflation entgegenzuwirken. Doch inzwischen ist die Teuerung in der Schweiz auf nahezu null Prozent zurückgegangen. Entsprechend wurden die Zinsen laufend nach unten angepasst.

Wirtschaftslage entscheidet: Ob es tatsächlich zu einer weiteren Zinssenkung der SNB kommt – und damit unweigerlich auch zu einer weiteren Senkung der Zinsen auf Sparkonten bei den Banken – hängt von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Massgebliche Grössen sind dabei die Konjunktur, die Inflation oder die Wechselkurse zu den wichtigsten Währungen wie Euro und Dollar.