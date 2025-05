Meyer Burger stoppt die Produktion in den USA

Der Solarmodulproduzent Meyer Burger stoppt die Produktion in den USA.

Dadurch verlieren 282 Mitarbeitende ihren Arbeitsplatz.

Seit Jahren befindet sich das Solarunternehmen Meyer Burger in der Krise. Jetzt muss das Schweizer Unternehmen die Solarmodulproduktion in den USA aufgrund von fehlenden finanziellen Mitteln stoppen. Alle noch verbliebenen 282 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben offenbar am Donnerstag ihre Kündigung erhalten.

Legende: Der Hauptsitz von Meyer Burger in Gwatt/BE Keystone/Christian Beutler

Der Betrieb in Goodyear im Bundesstaat Arizona ist umgehend eingestellt worden. An diesem Ort wurden in Deutschland hergestellte Solarzellen zu Solarmodulen verarbeitet.

Die Zukunft des Standorts sei offen. Wie Meyer Burger mitteilt, befindet sich das Unternehmen weiterhin in Gesprächen zur Restrukturierung mit einer Gruppe aus Vertretern von Anleihegläubigern. Zuletzt hatte Meyer Burger von den Anleihegläubigern Mitte Mai einen weiteren Aufschub für die ausstehenden Zinszahlungen erhalten.