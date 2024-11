Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1953 von Hans Meyer und Willy Burger, nach denen das Unternehmen auch heute noch benannt ist. Zu Beginn hatte das Unternehmen seinen Schwerpunkt auf Uhrenstein-Herstellungsmaschinen. Im Jahr 1970 stieg das Unternehmen in das Geschäft für Schneidemaschinen von Siliziumwafern für die Halbleiterbranche ein.

Die Photovoltaik-Industrie erschloss das Unternehmen Anfang der 1980er Jahre, im Jahr 2020 gab das Unternehmen einen von vielen Strategiewechseln bekannt und setzte ganz auf das Geschäft als Equipment-Lieferanten zum Hersteller von Solarzellen und -modulen. Dazu wurden auch Fabriken von insolventen Solarherstellern in Deutschland zugekauft. Doch so richtig in Schwung kam das Geschäft nie.