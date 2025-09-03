SRF baut 66 Vollzeitstellen ab. Im Konsultationsverfahren konnte keine Reduktion erzielt werden.

60 Prozent der Stellen sollen durch natürliche Fluktuation abgebaut werden – Entlassungen sind möglich.

Hintergrund ist der kleiner werdende Finanzrahmen von SRF, weshalb das Unternehmen sparen muss.

Den Abbau hat die Geschäftsleitung im Juli vorgestellt. Im dreiwöchigen Konsultationsverfahren, an dem sich über 200 Mitarbeitende beteiligten, konnte keine Reduktion erzielt werden. Damit werden die Stellen bis Ende Jahr abgebaut.

Freie Stellen würden nur sehr restriktiv wiederbesetzt, heisst es in einer Medienmitteilung. So können über 60 Prozent der vom Abbau betroffenen Stellen durch natürliche Fluktuation abgebaut werden. «Ich bin froh, können wir dadurch einen beträchtlichen Anteil des anstehenden Personalabbaus durchführen. Dass wir uns trotzdem erneut von geschätzten Kolleginnen und Kollegen trennen müssen, bedaure ich sehr», liess sich SRF-Direktorin Nathalie Wappler zitieren.

Legende: SRF muss sparen und hat dafür bereits zwei Sparpakete vorgestellt. KEYSTONE / Michael Buholzer

Nötige Entlassungen und Frühpensionierungen werden ab September ausgesprochen. Für betroffene Mitarbeitende kommt der Sozialplan der SRG zum Einsatz.