Die Credit Suisse schliesst bis Ende Februar 14 ihrer 109 Schweizer Filialen.

Zwei weitere Filialen werden in Beraterstandorte umgewandelt.

Welche Filialen genau betroffen sind, ist noch nicht bekannt.

36:50 Video Bankenbranche: Sind die besten Jahre vorbei, Herr Rohner? Aus Eco Talk vom 31.10.2022. abspielen. Laufzeit 36 Minuten 50 Sekunden.

Der Grund für die Schliessungen ist laut einem CS-Sprecher vor allem das veränderte Verhalten der Kundschaft. Immer häufiger verwendeten Kundinnen und Kunden der Credit Suisse Online- und Mobile-Angebote und kämen nicht mehr in die Filiale vorbei.

Im Rahmen der kürzlich bekanntgegebenen Kostenmassnahmen würden nun die Geschäftsstellennetze angepasst.

Vor zehn Tagen hatte die Credit Suisse einen grossen Konzernumbau angestossen. Dieser wird von einem umfangreichen Stellenabbau begleitet. Demnach will die Bank 9000 von heute 53'000 Jobs abbauen. Noch in diesem Jahr will die Bank weltweit 2700 Stellen abbauen. Davon ungefähr 20 Prozent in der Schweiz.