Tausende von Geschäftskunden von Swisscom können aufatmen. Eine Störung bei der Festnetztelefonie konnte am Dienstagnachmittag behoben werden. «Betroffene Kunden können wieder telefonieren», sagte Swisscom-Sprecher Armin Schädeli.

Die genaue Ursache des Ausfalls habe die Swisscom noch nicht gefunden. Man könne daher keine definitive Entwarnung geben.

«Das hat Nerven gekostet»

10vor10 hat mit einigen der Leidtragenden der Panne gesprochen. Heinz Bhend ist Arzt in einer Gemeinschaftspraxis in Aarburg. Dort sei es in der fraglichen Zeit zu zahlreichen, schweren Störungen gekommen.

Verbindungsabbrüche seinen ebenso vorgekommen wie Einwegverbindungen, bei denen die Praxis zwar die anrufenden Patienten gehört habe, aber nicht umgekehrt. So sei ein Gespräch oft gar nicht möglich gewesen. «Das hat uns Nerven gekostet», sagt Bhend.

Im Nebenamt ist Bhend, Fachlicher Leiter am Institut für Praxisinformatik (IPI). Als solcher ist er mit vielen Kollegen vernetzt. Seine Branchen-Umfrage ergab, dass mehrere hundert Ärzte vom selben Problem betroffen gewesen sind.

Tausende Franken investiert

Ebenfalls wenig erfreut ist Jérôme Thiriet von der Velo-Kurierzentrale Basel. Per Anfang Jahr habe das KMU für mehrere tausend Franken ein neues Telefonsystem installiert, um ein neues Swisscom-Abo zu nutzen.

«Dass wir nun eine solch schwere Panne haben ist ärgerlich», sagt Thiriet. Denn das wirke sich gerade auch im schnellen Geschäft der Kurierzentrale negativ aus.

Seit Montagmorgen hatte eine Panne das Festnetz der Swisscom teilweise lahmgelegt. Tausende Firmenkunden in der Schweiz konnten nicht telefonieren. Beeinträchtigt waren nach Swisscom-Angaben ankommende als auch abgehende Gespräche von Geschäftskunden mit den Services Smart Business Connect oder Managed Business Communication.

Bereits vergangene Woche hatte es eine ähnliche Panne bei der Swisscom gegeben.