Pascal Lago, Wirtschaftsredaktor, zum aktuellen Stand der Verhandlungen:

«Es geht um viel in Hollywood. So oder so entsteht ein neuer Mediengigant. Paramount steht dabei eher für das traditionelle Kino. Wenn Paramount gegen Netflix gewinnt, dann gibt es weiterhin grosse Kinofilme. Wenn Netflix gewinnt, dann ist das nicht so sicher. Netflix ist eher an Serien und am Streaming interessiert. Darum sind die Kinos auf der ganzen Welt nervös, denn es ist nicht klar, ob es dann noch gleich viele neue Blockbuster gibt, wie das heute der Fall ist. Wahrscheinlicher ist eine Verschiebung, weg von den Kinosälen hin zu den Streamingdiensten zu Hause auf dem Sofa.

Zusätzlich gibt es eine politische Dimension. Auch der US-Präsident Donald Trump mischt mit. Er ist auf der Seite von Paramount und hat Geldgeber aus Saudi-Arabien und Katar, die ihn unterstützen. Trump und Paramount sind nicht nur am traditionellen Kino interessiert, sondern vor allem auch am Nachrichtensender CNN, der momentan auch Warner Brothers gehört. CNN dürfte dann konservativer werden, ein Trump-nahes Medium. Auf der anderen Seite will Netflix noch grösser werden, um damit Youtube noch mehr Konkurrenz zu machen. Da liefert sich Netflix also einen Wettstreit mit Google.»