«Ich wurde nie ernst genommen, meine Fragen wurden nicht beantwortet, man hat mir nie richtig beigebracht, was ich für meinen Beruf hätte lernen sollen», schilderte ein ehemaliger Plattenleger-Lehrling seine Erfahrung an der Medienkonferenz der Unia. «Ich fühlte mich nutzlos, man gab mir immer zu spüren, dass ich nur der Lehrling sei und dass meine Worte nichts zählten.» Erst ein Wechsel zu einem neuen Lehrbetrieb habe Besserung gebracht, so der junge Mann.