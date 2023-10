Die repräsentative Studie «Mehr Einkommen, weniger finanzielle Sorgen? – Erkenntnisse zum finanziellen Wohlbefinden in der Schweiz» der ZHAW untersucht die Psychologie der Haushaltsfinanzen, also die Auswirkungen der Finanzen auf die Psychologie eines privaten Haushalts. Für die Studie wurden im Frühjahr 2023 insgesamt 1054 Personen in der Deutschschweiz befragt. Mit den Ergebnissen aus der Umfrage wurden Vergleiche zu Befragungen aus dem Jahr 2018 gezogen und internationale Vergleiche angestellt. Durchgeführt wurde die Studie von Forschenden der ZHAW School of Management and Law.