Bereits seit zwei Jahren steht das AKW im bernischen Mühleberg still. Der Rückbau geht voran. Noch immer befinden sich in einem sogenannten Abklingbecken auf dem AKW-Gelände 418 hochradioaktive Brennstäbe, die ins Zwischenlager nach Würenlingen transportiert werden müssen. Weil bloss sieben Brennstäbe in die zwei Transportbehälter passen, werden dafür mehrere Dutzend Transporte in den Aargau nötig sein, was zwei Jahre dauern wird. In Würenlingen werden die Brennstäbe in grosse, sogenannte Castor-Behälter umgeladen. In diesen werden sie gelagert, bis die Schweiz dereinst ein unterirdisches Endlager für radioaktive Abfälle in Betrieb nehmen wird – was noch Jahrzehnte dauern wird. Insgesamt werden in den nächsten Jahren 120 Tonnen radioaktiver Abfall aus Mühleberg in den Aargau verfrachtet und dort zwischengelagert.