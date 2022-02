Die Vorwürfe treffen die Credit Suisse in einer Phase, in der sie bereits unter starkem Druck steht. Kürzlich meldete sie einen Jahresverlust in Höhe von 1.6 Milliarden Franken wegen Fehlspekulationen sowie einen plötzlichen Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrats. Zudem stand sie vor einigen Wochen in Bellinzona vor Bundesstrafgericht wegen Geldwäscherei in den Jahren 2004 bis 2008. Die neuen Vorwürfe bringen nun erneut Unruhe in den Konzern. Die CS betont denn auch, sie habe in den vergangenen Jahren «eine Reihe bedeutender, zusätzlicher Massnahmen» ergriffen, um Finanzkriminalität zu verhindern. Heutzutage stehe das Risikomanagement im Mittelpunkt.