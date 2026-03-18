Der Chef der Swatch-Gruppe, Nick Hayek, hat im vergangenen Jahr erneut weniger verdient.

Er kommt für 2025 auf eine Gesamtvergütung von 4.7 Millionen Franken, wie aus dem veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht.

Im Vorjahr waren es 5 Millionen Franken gewesen.

Die gesamte Geschäftsleitung von Swatch wird mit 20.6 Millionen Franken entlöhnt nach 22.8 Millionen im Jahr 2024. Dies, nachdem der Gewinn des Uhrenkonzern 2025 erneut um fast 90 Prozent eingebrochen ist.

Legende: Der Umsatz von Swatch sank im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent auf 6.3 Milliarden Franken. Keystone/PETER KLAUNZER

Verwaltungsratspräsidentin Nayla Hayek erhält mit 3.0 Millionen Franken ebenfalls weniger als 2024 mit 3.2 Millionen. Alle sieben Mitglieder des Aufsichtsgremiums verdienten 2025 insgesamt 3.9 Millionen verglichen mit 4.1 Millionen Franken. Das heisst der gesamte Verwaltungsrat erhielt etwas weniger als im Vorjahr. Kommt hinzu, dass Marc Hayek erst im Mai 2024 in den VR gewählt und daher in dem Jahr lediglich für den Zeitraum Juni bis Dezember entlöhnt wurde. Für 2025 erhielt er nun ein vollständiges Salär.

Konsumschwäche in China wirkt sich aus

Die Familie Hayek, welche Hauptaktionärin des Konzerns ist, ist seit dem Eintritt von Marc mit drei Personen in dem siebenköpfigen Gremium vertreten. Swatch hatte Ende Januar bereits die Ergebnisse für das vergangene Jahr kommuniziert. Nach einem bereits desaströsen Jahr 2024 litt der Bieler Uhrenkonzern auch 2025 weiter unter der Konsumschwäche in China. Der Umsatz des Uhrenkonzerns sank im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent auf 6.3 Milliarden Franken, und unter dem Strich verblieb lediglich noch ein Reingewinn von 25 Millionen (-89 Prozent).