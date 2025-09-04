Darum geht es: Die Laufschuhe des Schweizer Unternehmens On Running werden in der Regel in Vietnam hergestellt. Dennoch prangt auf dem Produkt das Schweizerkreuz, wenn die Schuhe ausserhalb der Schweiz verkauft werden. Dagegen kämpft Swissness Enforcement, ein Verein mit Vertretern von Firmen, Verbänden und dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum. Swissness Enforcement will nicht, dass mit Schweizer Elementen Werbung gemacht wird, wenn das Produkt nicht in der Schweiz hergestellt wird.

Die Anfrage in China: Die Swissness-Kontrolleure sind nun bei den Behörden in China vorstellig geworden und haben dort darauf hingewiesen, dass das Schweizerkreuz auf den in Asien produzierten On-Schuhen einen Verstoss gegen die Swissness-Regeln darstelle. Die Swissness-Wächter betonen, man habe in China lediglich Abklärungen getroffen. Die Behörden seien in der Folge von Amtes wegen tätig geworden.

Die Argumentation von On: On vertritt die Haltung, dass nicht nur die Produktion, sondern der ganze Prozess berücksichtigt werden muss. Die Laufschuhe mit dem patentierten Dämpfungssystem würden in der Schweiz entwickelt. Insgesamt 300 Personen seien am Standort Zürich für Forschung, Entwicklung und Design zuständig. Entsprechend falle ein wichtiger Teil der Wertschöpfung in der Schweiz an. Das Gesetz verbiete die Nutzung des Schweizerkreuzes nicht, solange klar sei, dass es sich auf eine spezifische Leistung und nicht auf das ganze Produkt beziehe, sagt On zum Umstand, dass die Schuhe letztlich in Vietnam produziert werden.

Die möglichen Risiken: Das Kontrollorgan für die Swissness-Regeln hat nun in China die Marktaufsicht eingeschaltet und auch die dortigen Behörden müssen sich nun mit dem Schweizerkreuz befassen. Das Vorgehen von Swissness Enforcement sei ein ziemlich gefährliches Spiel, das einer Firma tatsächlich schaden könnte, schätzt Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch: «Eigentlich würde man erwarten, dass solche Fragen rund ums Schweizerkreuz vor allem in der Schweiz verhandelt werden.» Die Verlagerung der Debatte nach China zeige auch deutlich, wie uneinig sich die Firma On Running und die Kontrolleure in der Schweiz seien.