Die Inflation in der Schweiz ist im April wegen des Kriegs im Nahen Osten deutlich angestiegen.

Sie sprang von 0.3 Prozent im Vormonat März auf 0.6 Prozent hoch, teilt das Bundesamt für Statistik BFS mit.

Für den Anstieg der Teuerung sind vor allem die höheren Preise für Benzin, Diesel und Heizöl verantwortlich.

Allerdings hatten Ökonomen diese Entwicklung vorausgesagt. Die Schätzungen der von der Nachrichtenagentur AWP befragten Experten gingen von einem Anstieg der Jahresteuerung in den Bereich von 0.4 bis 0.7 Prozent aus. Im Vergleich zum Vormonat stieg der Landesindex der Konsumentenpreise (CPI) im Berichtsmonat um 0.3 Prozent auf 101.1 Punkte.

Verteuert haben sich auch die Flugpreise und Pauschalreisen. Demgegenüber sind die Preise in der Hotellerie und Parahotellerie gesunken, ebenso wie jene für Automiete und Carsharing. Die Kerninflation – ohne Energie und Treibstoffe sowie frische und saisonale Produkte – bewegte sich gegenüber dem Vormonat nicht.