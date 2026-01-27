Die Abo-Preise bei Swisscom werden teurer.

Die Firma hat angekündigt, die Preise für bestimmte Privatkundenabonnemente ab 1. April 2026 anzuheben.

Die monatlichen Abo-Preise für Internet- und Mobile-Abonnemente werden um je 1.90 Franken teurer, jene für TV und Festnetztelefonie um je 90 Rappen.

Der Preisaufschlag gilt für die Neu- und Bestandskundschaft, wie der grösste Schweizer Telekomanbieter in einem Communiqué bekanntgab. Ausgenommen seien die Grundversorgung, Prepaid-Angebote sowie die reinen Daten- und Kinder-Abos beim Mobilfunk.

Legende: Die Swisscom erhöht die Preise für gewisse Privatkunden-Abos ab April. KEYSTONE / Til Buergy

Die Kundinnen und Kunden würden in den nächsten Tagen mit ihrer Rechnung und per E-Mail informiert. Wenn sie mit der Preiserhöhung nicht einverstanden seien, könnten sie ihren Vertrag vorzeitig auflösen, hiess es weiter.

Grund sei der Preisverfall in der Telekombranche, während auf der anderen Seite die Leistungen ständig gestiegen seien. Dadurch würden die Gesamtmarktumsätze und die Umsätze pro Kunde sinken. «Dieser Umsatzrückgang im Telekommunikationsmarkt lässt sich nicht mehr allein durch Kostensenkungsmassnahmen und Effizienzsteigerungen auffangen», schrieb die Swisscom weiter.