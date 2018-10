Die Zürcher Kantonalbank hat zugegeben, dass sie zwischen 2004 und 2006 in solche Geschäfte verwickelt war. Sie hat der Steuerverwaltung Geld zurückbezahlt. Auch die Namen der beiden Schweizer Grossbanken Credit Suisse und UBS tauchen in den Cum-Ex-Files, Link öffnet in einem neuen Fenster auf. «Der Schweizer Fiskus ist aber wahrscheinlich deutlich weniger zu Schaden gekommen als jener in anderen Ländern», sagt SRF-Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann. Dies, weil die Rechtslage hier früher geklärt wurde als andernorts: Dass die Steuerbehörden eine Gutschrift nicht zweimal auszahlen müssen, hat das Bundesgericht 2007 festgehalten und 2015 bestätigt.