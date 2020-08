Der Technologiekonzern Apple hat an der Börse einen Wert von zwei Billionen Dollar erreicht.

Es ist nicht das erste Mal, dass Apple Geschichte schreibt.

Zwei Billionen US-Dollar – oder 2000 Milliarden: Diesen Börsenwert hat Apple im Verlauf des Aktienhandels am Mittwoch erreicht. Das ist Rekord. Einzig der saudische Ölkonzern Saudi-Aramco spielte zeitweise schon mal in dieser Grössenordnung.

Und es ist nicht das erste Mal, dass Apple Geschichte schreibt. Vor zwei Jahren knackte der US-Technologiekonzern als erstes US-Unternehmen die Marke von einer Billion US-Dollar. Seither hat sich dieser Börsenwert in gerade mal zwei Jahren also verdoppelt.

iPhones sind immer noch beliebt

Man könnte fast meinen, die Coronakrise gehe an Apple spurlos vorbei. Ganz so ist es nicht: Auch die Apple-Aktie brach im Frühling zu Beginn der Pandemie deutlich ein. Doch seit April zeigt die Richtung des Aktienkurses wieder steil nach oben, seit Juni sind die Corona-Verluste ausgemerzt. Und jetzt kletterte der Börsenwert also erstmals auf über 2000 Milliarden US-Dollar.

Apple kommen dabei zwei Dinge zugute: Zum einen verkaufen sich iPhones und andere Tech-Produkte des Konzerns weiterhin gut. Zum anderen konnte die Aktie aber auch vom allgemeinen Aufschwung an den Börsen profitieren.

Techonolgiebranche legt stark zu

Dabei können die Aktien von US-Technologiekonzernen stärker zulegen als die Titel aus anderen Branchen. Das zeigt sich neben Apple beispielsweise auch bei Microsoft oder Amazon.

Tech-Konzerne gehören zu den Krisengewinnern. Das dürfte mit den Lockdown-Massnahmen und dem damit verbreitet eingesetzten Homeoffice zusammenhängen. So manch ein Unternehmen und so manch ein Homeoffice-Arbeitender hat in dieser Zeit wohl sein technisches Equipment aufgerüstet – zur Freude von Unternehmen wie Apple und Microsoft.

Der Onlinehändler Amazon hingegen profitierte davon, dass wegen zeitweise geschlossener Läden die Leute vermehrt im Internet einkauften.