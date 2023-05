Migros geht einen Schritt in Richtung Zentralisierung

Der Detailhandelsriese Migros steht vor einem grösseren Umbau. Die Migros will den Bereich zentralisieren, der die Waren des täglichen Bedarfs beschafft. Künftig sollen also Brot, Gemüse, Putzmittel oder Shampoo von einer einzigen Stelle innerhalb der Migros beschafft werden. Heute geschieht das teilweise immer noch in den Regionen oder anderswo im weitverzweigten Migros-Konzern.

Wir erhoffen uns, ein bisschen schlagkräftiger zu werden.

Dies ist ein grosser Schritt für die Migros. «Wir erhoffen uns von einer Neuorganisation, ein bisschen schlagkräftiger zu werden», sagt Marcel Schlatter, Leiter der Medienstelle der Migros. Künftig soll es innerhalb des Migros-Konzerns nur noch eine zentrale Beschaffungsstelle geben, die sogenannte Supermarkt AG.

Genossenschaften müssen noch zustimmen

Vorangetrieben wird dieses Projekt von der Migros-Zentrale. Allerdings müssen auch die regionalen Genossenschaften dem Vorhaben noch zustimmen. In der Vergangenheit haben sie sich stets gegen eine stärkere Zentralisierung gewehrt und auf Autonomie gepocht.

Doch inzwischen haben sich die Zeiten geändert: Die Migros ist in ihrem Kern – dem Supermarktgeschäft – nur noch knapp profitabel. In den vergangenen Jahren hat sie Kundschaft an die Konkurrenz verloren. Deshalb werden die Migros-Zentrale und die Genossenschaften gewissermassen von aussen zu diesem Schritt gezwungen.

Man sei sich bewusst, dass die Konkurrenz nicht schlafe, sagt Schlatter. Deshalb: «Uns war klar, dass wir uns bewegen und die Strukturen optimieren müssen.» Es gebe bei der Migros durchaus Potenzial, schlanker und schlagkräftiger zu werden.

Keine Änderungen für die Kundschaft

Wie genau die Supermarkt AG aussehen wird und welche Aufgaben sie tatsächlich übernehmen soll, muss erst noch entschieden werden. Die Genossenschaften werden sich bis Ende Mai über das Vorhaben beugen. Geplant ist, dass das neue Unternehmen innerhalb des Migros-Universums ab dem nächsten Jahr tätig sein soll.

Und was bedeutet dieser Umbau für die Kundschaft? Die Supermärkte der Migros sollen auch nach der Neuerung noch gleich aussehen, betont Mediensprecher Schlatter. «Aber klar – unser Ziel ist es, bei Preis und Leistung vorne mit dabei zu bleiben.» So will die Migros wieder Boden gut machen gegenüber der Konkurrenz.