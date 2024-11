Der Barometer «Gute Arbeit» misst die Qualität der Arbeitbedingungen in der Schweiz. Er ist eine Zusammenarbeit zwischen dem unabhängigen Dachverband der Arbeitnehmenden und der Berner Fachhochschule. In einer repräsentativen Umfrage wird ermittelt, wie Arbeitnehmende ihren Job erleben. Die Befragungen werden von der Intervista AG durchgeführt. Die Zielgruppe ist die erwerbstätige Bevölkerung der Schweiz zwischen 16 und 64 Jahren, die Erwerbstätigkeit muss mindestens 20 Prozent betragen. Die Befragungen fanden in den Monaten Mai bis Juni 2024 statt.