Rosen, Pralinen und Parfüm werden hierzulande am Valentinstag verschenkt. In den USA können sich auch Haustiere freuen.

Wie viel Umsatz machen die Blumenläden am Valentinstag? «Der Valentinstag ist zusammen mit dem Muttertag der wichtigste Verkaufstag bei den Floristinnen und Floristen», sagt SRF-Wirtschaftsredaktorin Lucia Theiler. Insgesamt sind dies etwa 40 Millionen Franken und somit zwischen zwei bis fünf Prozent des gesamten Jahresumsatzes.

Steigt die Nachfrage nach Rosen jeweils am Valentinstag? Ja, so die SRF-Redaktorin. Der Valentinstag werde weltweit zelebriert und das sorge dafür, dass die Preise anstiegen. «Die Gewinne dürften daher nicht gleich stark ansteigen wie die Umsätze und die Volumen.»

Warum wird der Valentinstag überhaupt gefeiert? Box aufklappen Box zuklappen Legende: Schreine mit Reliquien, die dem Heiligen Valentinus zugeschrieben werden, gibt es mehrere. Hier ein Beispiel aus der «Our Lady of Mount Carmel»-Kirche in Dublin. Reuters/CLODAGH KILCOYNE Einer Legende nach sei ein Valentin Terni – später von der katholischen Kirche heiliggesprochen – an einem 14. Februar zwischen 268 und 270 in Rom enthauptet worden, weil er Christen unterstützt habe. Katholische Quellen weisen noch weitere Heilige mit dem Namen Valentinus auf, die den Märtyrertod erlitten haben sollen.



Fest steht, dass der Gedenktag an einen heiligen Valentinus von Papst Gelaisus im Jahr 496 für die ganze Kirche eingeführt wurde. 1969 wurde er aus dem römischen-katholischen Generalkalender gestrichen.

Profitiert auch der Detailhandel vom Valentinstag? Der Valentinstag diene dem Detailhandel quasi als Aufhänger, um den Konsumentinnen und Konsumenten etwas Besonderes zu verkaufen. Dazu gehören Pralinen, Schmuck und Parfüm oder zumindest eine Karte. «Für den Detailhandel und die Gastronomie in der Schweiz ist der Tag aber nicht so bedeutend wie für die Floristinnen und Floristen.»

Wie ist es in anderen Ländern? In den USA wird der Valentinstag gross gefeiert. Mehr als 25 Milliarden Dollar Umsatz werde in den USA am Valentinstag gemacht. «Umfragen ergeben, dass pro Person mehrere hundert Dollar am Valentinstag ausgegeben werden. Und manchmal bekommt sogar das Haustier ein Geschenk zum Valentinstag», sagt die Wirtschaftsredaktorin. Dies seien keine Blumen, sondern eher spezielle Häppchen.