In der Fragestunde des Bundesrats hat sich Nationalrat Fabian Molina (SP/ZH) jüngst in der Sommersession über den Goldhandel erkundigt. Unter anderem wollte er wissen, was der Bundesrat unternimmt, um die Herkunft von Gold zu kontrollieren und weshalb das Ursprungsland nicht deklariert werden muss.

Der Bundesrat hält in seiner Antwort fest: Die Raffination von Gold gelte als Verarbeitung. Das Land, in dem das Edelmetall raffiniert werde, erhalte daher automatisch den Status des Ursprungslandes. Was die Deklaration betreffe, so hätten Schweizer Behörden weder das Mandat noch die Möglichkeit, die Herkunftsangabe des Goldes vor der Verarbeitung zu verlangen oder zu überprüfen.