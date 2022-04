Nur etwa 9000 Nutzerinnen und Nutzer haben Zugang zu YouTubes Content ID – grosse Unterhaltungsfirmen mit vielen Urheberrechts-Ansprüchen. Sie stellen YouTube ihrer Inhalte als Referenz-Material zur Verfügung, das dann mit den Videos abgeglichen wird, das neu auf YouTube hochgeladen wird. Die Content ID führt diese Überprüfung ohne menschliche Hilfe vollautomatisch und sekundenschnell durch. Wird eine Übereinstimmung festgestellt – also eine Verletzung der Urheberrechts-Ansprüche – wird ein Video entweder blockiert, seine Werbeeinnahmen werden an die eigentlichen Rechte-Inhaberinnen umgeleitet oder es wird überhaupt erst mit Werbung versehen und die Werbeeinnahmen wieder an die eigentlichen Rechte-Inhaber umgeleitet. Welche der drei Möglichkeiten zum Einsatz kommt, legen die Inhaber und Inhaberinnen der Recht im Voraus fest. Sie können auch für verschiedene Länder verschiedenen Möglichkeiten wählen.