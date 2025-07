Legende: Japans Ministerpräsident Shigeru Ishiba. Reuters

Für den in Japan lebenden Journalisten Martin Fritz ist das Abkommen mit den USA für Tokio «ein guter Deal». Zwar habe man zunächst geglaubt, einen noch besseren Handelsvertrag zu erhalten, aber bald eingesehen, dass das mit Donald Trump nicht möglich sei. «Jetzt hat man das Beste daraus gemacht», sagt Fritz.

Am wichtigsten sei dabei die Einigung im Bereich der Autos. «Die japanischen Autobauer können mit 15 Prozent Zoll leben.» Das zeige sich auch daran, dass die Aktien von Toyota, Honda und Co. nach Bekanntgabe des Deals stark zugelegt hätten. Und dass die hohen Stahlzölle für japanischen Stahl in Kraft bleiben, sei für Japan verkraftbar, so Fritz weiter. Schliesslich exportiere das Land nur wenig Stahl in die USA.

Rücktritt des Premiers erwartet

Was den japanischen Premierminister Shigeru Ishiba angeht, seien dessen «Tage gezählt», sagt der Journalist. Ishiba hatte am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal eine Wahl verloren, blieb aber vorerst Regierungschef einer Minderheitsregierung. Seine Begründung: Er wolle zuerst den Handelsdeal mit den USA unter Dach bringen.

Nachdem dies nun geschehen ist, werde in Japans Medien darüber spekuliert, ob Ishiba Ende August oder womöglich schon per Ende Juli seinen Rücktritt einreichen werde, so Fritz.