Die USA und Japan haben sich auf ein Handelsabkommen geeinigt.

Das vermeldete US-Präsident Donald Trump auf Truth Social.

Am Mittwoch, Ortszeit, sollen Verhandlungen mit Europa folgen.

Die USA wollen künftig 15 Prozent Zölle auf Importe auf Japan erheben, das ist Teil eines umfassenden Handelsabkommens, das Donald Trump angekündigt hat. Es sei das grösste Handelsabkommen, das die USA mit Japan abgeschlossen hätten. Zuvor hatten die USA noch Zölle in der Höhe von 25 Prozent gefordert.

Legende: Die japanische Börse reagierte zunächst positiv auf das angekündigte Handelsabkommen mit den USA. Keystone/Julia Demaree Nikhinson (Symbolbild)

Japan werde zudem mehr als 500 Milliarden US-Dollar in den USA investieren sowie verschiedenen US-Herstellern den Zugang zum japanischen Markt erleichtern. Als Beispiele nennt Trump Autos und Reis. Der japanische Verhandlungsführer schreibt, der Auftrag sei erfüllt und der Premierminister Shigeru Ishiba sagt, er werde die Details der Abmachung nochmals anschauen.

Donald Trump hat zudem bekannt gegeben, dass er auf Importe aus den Philippinen 19 Prozent erheben werde. Ursprünglich hätten ab dem 1. August 20 Prozent anfallen sollen. Im Gegenzug für die Zölle würden die Philippinen von einem frei zugänglichen Markt profitieren.

Gespräche mit EU stehen an

Am Mittwoch werden Vertreter der Europäischen Union bei Handelsgesprächen mit den USA erwartet. Trump kündigte an: «Morgen kommt Europa, und am Tag danach kommen einige andere». Ob es dabei zu einer Einigung kommt, ist unklar.